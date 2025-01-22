元ヤンキースのデレク・ジーター氏が２１日（日本時間２２日）に、日本人で初めて米野球殿堂入りを果たしたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏を祝福した。イチロー氏はメジャー史上最多の６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏（ヤンキース）以来、史上２人目の満票選出には１票届かなかったが、日米同時殿堂入りも史上初の快挙となった。イチロー氏は２０１２年から２０１４年までヤンキースに所属。ジータ