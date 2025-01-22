ロッテからポスティングシステムを利用し、１８日に自身のインスタグラムでドジャースとマイナー契約を結んだことを発表した佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、ド軍と同じロサンゼルスに本拠地を置くＮＢＡレイカーズの試合を観戦した。２人は両手で「ＬＡ」サインを作り、笑顔で記念撮影を行った。朗希はＮＢＡのスター選手・レブロンとも握手を交わし、歓迎を受けた。レイカーズの公式インスタグラムに登場