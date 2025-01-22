秋篠宮さまも巻き込まれてしまう事態に秋篠宮さまが総裁職を務められる皇室ゆかりの研究機関で、耳を疑うような事態が生じている。旧皇族の末裔（まつえい）でもあるトップの理事長を研究所員が提訴し、なおかつ秋篠宮さまにも内容証明郵便が送付されていたというからただ事ではない。一体、何が起きているのか。＊＊＊【写真を見る】騒動の舞台となった山階鳥類研究所千葉県我孫子市にある「公益財団法人山階（やましな）鳥