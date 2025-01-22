パチンブラインドにも共通規格がほしい！と思ってしまう理系エンジニア／理系の人々4（1）「文系」と「理系」。世の中では、人を2種類に大きく分けて分類することがあります。でも「理系っぽさ」って、実際はどういうこと…？と疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。WEB系エンジニアとして働いていた漫画家のよしたにさんは、自他共に認める「理系」の人。気になるところにはとことんこだわりを発揮し、分析が得意で理屈