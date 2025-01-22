奄美市の陸上自衛隊・奄美駐屯地で19日、二十歳の隊員を祝う式典が開かれました。 （奄美駐屯地司令 長谷川健1等陸佐） 「二十歳という人生の節目を迎えた諸官の門出を駐屯地司令として心より祝福する」 陸上自衛隊・奄美駐屯地と瀬戸内町の瀬戸内分屯地には、今年の3月までに二十歳になる隊員が12人います。 この日、訓練などで島の外にいる3人をのぞいた9人とその家族が、二十歳を祝う式典に参加しました。式では隊員が家