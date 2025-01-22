痛快“覗き見”ヒューマンドラマシリーズ『家政夫のミタゾノ』。本作では松岡昌宏演じる女装した家政夫・三田園薫（通称：ミタゾノさん）が、“最恐家政夫”として派遣された家庭・家族の内情を覗き見し、そこに巣食う“根深い汚れ”までもスッキリと落としていく。1月21日（火）に放送された第7シーズン第2話では、ミタゾノさんが息子の颯太（中西縁）が小学校受験を間近に控えた石橋麻里子（橋爪未萠里）の家に派遣された。一方