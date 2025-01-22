政府支援は9200億円 国はどこまで関与すべきか 「北海道から全世界に最先端の半導体を届けるための確実な第一歩だ」 ラピダス社長の小池淳義氏は、北海道千歳市で建設中の工場に「EUV露光装置」が搬入されたことを重要な節目だと捉える。 露光はシリコンウエハーに回路を形成する工程。EUVは日本語で「極端紫外線」と呼ばれ、微細な回路の焼き付けに用いられる。ラピダスは回路線幅2ナノメートル（ナノ