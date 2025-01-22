広西チワン族自治区で見つかったヒメハギ科ヒメハギ属の新種「勺萼小扁豆」。（南寧＝新華社配信）【新華社南寧1月22日】中国広西チワン族自治区中医薬研究院はこのほど、同研究院の研究者が同自治区西部・巴馬ヤオ族自治県のカルスト地形の洞窟内で、ヒメハギ科ヒメハギ属の新種を発見し、「勺萼小扁豆（Polygalaspatulata）」と名付けたと発表した。研究成果は植物分類学の国際誌「PhytoKeys」に掲載された。論文の筆頭著