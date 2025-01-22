出川哲朗×長嶋一茂×ホラン千秋――ちょっと不思議な組み合わせのMCトリオによる番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。1月21日（火）の同番組では、俳優・大泉洋をゲストに迎えての2時間スペシャルが放送された。【映像】大泉洋、“失礼な後輩”とバトルぼっ発！その態度に出川哲朗も激怒大泉が颯爽とスタジオに現れると、数々の話題作に出演する“日本アカデミー賞俳優”がゲストということで、出川＆一茂は立ち上がり拍手でお出