アーセナルFWカイ・ハバーツの妻・ソフィアさんをSNS上で誹謗中傷した17歳の男が逮捕された。英『BBC』が伝えている。きっかけとなったのは12日のFA杯3回戦マンチェスター・U戦だった。延長戦を含めた120分間を1-1で終えてPK戦を迎えると、アーセナル2人目で登場したハバーツのシュートがGKアルタイ・バユンドゥルにストップされてしまう。PK戦を3-5で落としたチームは大会から姿を消すこととなった。試合中にも決定機を外し