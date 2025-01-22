夫が妻に内緒で不倫をしていると思っていても、実はもう妻にはバレているなんてことはよくあります。そんな夫に対して、いつかは反撃してやりたいと思うものですよね。今回は、ある妻が夫とその不倫相手に絶妙なタイミングで反撃したエピソードをご紹介します。バレンタインに慰謝料を請求「バレンタインの日に夫と不倫相手が旅行をすることを知り、反撃を開始。不倫相手が『チョコ代わりに私をあげる』と夫に言ったタイミングで、