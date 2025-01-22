信頼していた人からの裏切りは、複雑な心情を引き起こします。今回は、裏切られたときの対処法を紹介します。【まずは感情の整理から】相手の行動に裏切られたと感じた場合、直接的に感情をぶつけるよりも、まずは自分自身の感情を正直にさらけ出すことが大切です。日記を書くなどして、感情を整理しましょう。【信頼できる第三者に相談】一人で悩みを抱え込む前に、信頼できる友人や家族に相談してみてください。冷静な第三者の視