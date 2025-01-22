【新華社ウルムチ1月22日】寒さ厳しい中国新疆ウイグル自治区バインゴリン・モンゴル自治州でタリム川が広範囲にわたって濃霧に覆われ、川沿いに広がるコトカケヤナギの原生林に霧氷が現れた。尉犁（ロプノール）県では20日、枝に付着した氷が花のように見えた。霧氷は空気中の過飽和状態の水蒸気が結晶になることで発生する。タリム川は国内最長の内陸河川で、流域面積は100万平方キロ以上。流域には約1700万ムー（約113万ヘ