＜大相撲一月場所＞◇十日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】"規格外"若手力士の圧巻取組世界ジュニア選手権王者の実績を持つ“規格外”若手力士が、相手を圧倒する相撲で勝ち越しを決めた。その実力に「マジで強い」と戦慄するファンが続出したほか、「5月には関取」と期待の声も寄せられた。注目を集めたのは、幕下十七枚目・三田（二子山）。現在23歳の三田は高校3年のときに全日本体重別ジュニア中量級（100キロ未満）と