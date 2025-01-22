アメリカ・サンフランシスコ在住のタレント・野沢直子（61）が、13歳年下の“再婚相手”トラさんと、新しくできたカフェでデートを楽しむ様子を披露した。【映像】13歳年下の再婚相手と野沢直子のデートショット（複数カット）1993年、バンドで知り合ったボブさんと結婚した野沢。しかし、2024年1月に更新したブログで、ボブさんとの離婚が成立次第、バンド仲間の日本人男性・トラさんと再婚することを発表していた。野沢は