コルグは、1月23日（現地時間）よりUSA/アナハイムにて開催される＜NAMM Show 2025＞に出展し、最新製品や開発中のプロトタイプを展示する。のNAMM Show では、コルグの最新製品を初公開。これらの製品は、ミュージシャンやクリエイターのニーズを徹底的に追求し、音質、機能性、使いやすさをさらに進化させた革新的なラインアップ。●KRONOS発売日未定多くの声によって、KRONOS はリフレッシュされ、洗練され、スポットライトを浴