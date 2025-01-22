「103万円の壁」より先に大きく動かすことができたのは、「国会の壁」だった――。昨年10月の衆院選で議席を4倍に伸ばした国民民主党は、衆院内の部屋が3倍に広がった。隣に部屋を構える自民党との関係に変化が生じる可能性もある。【画像】年収の壁は｢納得できる水準｣で予算賛成も国民民主・古川代表代行古川元久国会対策委員長は22日、衆院3階に新たに割り当てられた部屋に、「国民民主党国会対策委員会」と書かれた看板