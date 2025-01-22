ザスパ群馬は22日、昨季限りで退団したFW杉本竜士が2024シーズンをもって現役引退することを発表した。1993年6月1日生まれの31歳は東京Vの下部組織で育ち、12年にトップチーム昇格を果たした。13年途中から町田に期限付き移籍し、14年に復帰すると、その後は名古屋、徳島、横浜FM、横浜FCを渡り歩き、21年途中から再び東京Vでプレー。23年途中から群馬に期限付き移籍すると、昨季は完全移籍で加入し、J2リーグ18試合に出場して