お笑いコンビ“和牛”のツッコミとして時代を駆け抜けた男・川西賢志郎。『はじまりと おわりと はじまりと ―まだ見ぬままになった弟子へ―』を無料で読む2024年の“和牛”解散後に初めて語る、漫才のこと、これからのこと。「M-1グランプリ」で準優勝するまでの道のり、人気絶頂で多忙な中でも年間500ステージをこなす芸との向き合い方、そして次に目指す笑いとは――。漫才師としての区切りを自らつけるためのエッセイ『はじま