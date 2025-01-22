塩野義製薬の単独提供で放送しているフジテレビ系音楽番組『SHIONOGI MUSIC FAIR』（毎週土曜後6：00）について、同社がフジテレビに対し番組内での社名削除を要請していることが分かった。同社が22日、ORICON NEWSの取材に応じ、認めた。【写真】新MCも登場した『だれかtoなかい』2024年ラスト回同社は「塩野義製薬はフジテレビ系列においては、スポンサー番組以外でCMを実施しておりませんが、一連の報道内容が事実なので