レア・セドゥが主演する映画『La bête』（原題）が、邦題を『けものがいる』として、4月25日より全国順次公開されることが決定。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真が解禁となった。【動画】転生する女と男の愛と運命をスリリングに描く『けものがいる』予告編本作は、フランスのベルトラン・ボネロ監督が、英国の文豪ヘンリー・ジェームズの中編小説『密林の獣』を自由かつ大胆に翻案。近未来をクールに映像