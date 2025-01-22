音楽活動を再開させるのでは？と注目を集めているジャスティン・ビーバーが、インスタグラムにて、ガラス製のパイプを吸う姿を公開。音楽活動とは別の方向で注目を集めている。【写真】パイプを吸い込み煙をくゆらせるジャスティン現地時間1月20日、ジャスティンがインスタグラムを更新し、ソファに座り、ガラスパイプに火を点けて吸引する写真を数枚公開。キャプションにはコメントがなく、友人の写真家のロリ―・クレイマ