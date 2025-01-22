日本・アメリカ・オーストラリア・インドの4か国によるクアッド外相会合がアメリカで開かれ、第二次トランプ政権の外交が始動しました。首都ワシントンで21日開かれたクアッド外相会合には、トランプ政権下で新たに就任したルビオ国務長官のほか、大統領就任式のためアメリカを訪れている岩屋外相、オーストラリアのウォン外相、インドのジャイシャンカル外相が出席しました。およそ1時間にわたった会合で4か国の外相は共同声明を