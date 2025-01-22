三遠ネオフェニックスは1月22日、北郷謙二郎氏がゼネラルマネージャーに就任することを発表した。水野晃代表取締役社長は兼務していたGM職を退任するという。 現在44歳の北郷氏は小林高校、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校を経て、2003年から2008年にかけてオーエスジーフェニックス東三河（現三遠）でプレー。U19日本代表の一員として田臥勇太（現宇都宮ブレックス）などとともに国際