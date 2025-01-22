チャンネル登録者数245万人超えの人気YouTuber・カジサックとしても活躍する梶原雄太（キングコング）の長女・梶原叶渚が、21日までにSNSを更新。番組出演ショットを披露した。【写真】“カジサック娘”15歳モデル、さすがに“可愛すぎる”インスタショットユニクロモデル姿も（9枚）梶原は2023年1月、小中学生向け雑誌「Cuugal」（‎角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月にはYouTubeで女優デビューを発