イチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が21日（日本時間22日）に日本選手初の米国野球殿堂入りを果たしたことを受け、34年間にわたってオリックスのオーナーを務めた宮内義彦オリックスシニア・チェアマン（89）が、球団を通じて祝福のコメントを寄せた。以下はコメント全文。「イチロー氏がアメリカ野球殿堂入りの栄誉に輝かれましたことを心からお祝い申し上げます。日本人として初めてとなる殿堂