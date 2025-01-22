きょうも日本付近には、この時期としては暖かい空気が流れ込んで気温が上がっています。3月並みの陽気の所が多いでしょう。きょうも天気図は春の形になっていて、移動性の高気圧に覆われる所が多い見込みです。日本海側の地域でも、晴れ間の出る所があるでしょう。日差しと暖かい空気が流れ込んでいる影響で、日中の最高気温は東京は13℃で3月上旬並み、仙台は9℃で3月中旬並み、鹿児島は17℃まで上がってポカポカ陽気が続く見込み