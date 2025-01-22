★人気テーマ・ベスト１０ １仮想通貨 ２人工知能 ３金利上昇メリット ４半導体 ５円高メリット ６防衛 ７データセンター ８ＴＯＰＩＸコア３０ ９地方銀行 １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「仮想通貨（暗号資産）」が首位となっている。 米国で２０日、トランプ新政権が発足した。トランプ氏は大統領選期間中