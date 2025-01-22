ｆｏｎｆｕｎが大幅高で５連騰。２１日の取引終了後に配当政策の変更に関する開示を行った。同社は２００２年９月の上場以来、配当を実施してこなかったが、変更理由のなかで、業績が予想通りに進捗した場合、配当原資の確保ができる見通しとなっているとしたうえで、「記念配当の実施を検討」していると明らかにした。初配実施を期待した買いが株価を押し上げたようだ。今回発表した変更後の配当政策において、同社は再成長過程