フジテレビへのCM差し止めの動きが拡大している。ネット上では「倒産するのでは？」との声も出ているが…（撮影：今井康一）フジの対応についてスポンサーがCMを差し止めた現在、フジ・メディア・ホールディングス、ならびにフジテレビが注目を浴びている。きっかけはご存じのとおり、中居正広さんが女性とトラブルを起こしたことが原因だ。説明は不要であろうが、フジ・メディア・ホールディングスの傘下にあるフジテレビに属する