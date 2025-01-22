SNS上で「3万円を送金して投資を始めよう」などと女性に投資話を持ちかけ、現金200万円以上をだまし取ったとして、22歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、和歌山県上富田町の福田晋容疑者（22）です。福田容疑者は去年1月から4月の間に、仲間と共謀しSNSで横浜市の22歳の女性にうその投資話を持ちかけ、現金およそ230万円をだまし取った疑いがもたれています。福田容疑者は、面識のない女性に「海外積立投資に興