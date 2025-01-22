覚醒剤を使用したとして、警視庁牛込署が「ＭＵ―ＴＯＮ（ムートン）」の名前で活動するラッパーの男（３０）（住所不詳）を覚醒剤取締法違反（使用）容疑で逮捕していたことが、同署幹部への取材でわかった。逮捕は２０日。同署幹部によると、男は今月上旬〜１６日、東京都内や福島県内で覚醒剤を使用した疑い。調べに「覚醒剤を使ったかわからない。自分の見えている世界が現実か妄想なのかわからない」などと容疑を否認して