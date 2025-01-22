マウスコンピューターのECサイトで、1月22日（水）から「ウィンターセール第1弾」が始まっている。 今回もクリエイター向けPCブランド「DAIV」の製品を含むセールとなり、例えばノートPC「DAIV R6-I7G60SR-A」が3万円引きの21万円9,800円～となっている。 セール名 ウィンターセール第1弾 セール期間 2025年1月22日（水）11時00分&#6537