お笑いタレント・劇団ひとりの妻でタレントの大沢あかねが２２日までに自身のＳＮＳを更新。大物女優との２ショットを公開した。インスタグラムで「美智子さんと新年会」と女優の吉瀬美智子に寄り添い、仲むつまじい姿を披露。「お寿司食べてカラオケして幸せな時間でした。私が唯一、心を解放できる人」とつづった。この投稿には「笑顔で楽しさが伝わりました」などのコメントやハートの絵文字などが寄せられている。