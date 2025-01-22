気象庁は、この先3か月の天候の見通しを発表し、今年は暖かい春になるということです。“最速”で始まっている花粉シーズンのピークはいつになるのでしょうか。【写真を見る】いつもよりどれくらい早い？今年の花粉シーズン「異例の花粉シーズン」開始 今年のピーク“前倒し”の可能性本格的なシーズンを前に、患者には早くも影響が出ています。患者「ちょっと鼻がムズムズするなみたいな」川崎市のクリニック「宮前平トレイ