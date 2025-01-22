ＪＲＡは１月２２日、日本グレード格付管理委員会による審査の結果、新設重賞のしらさぎステークス（６月２２日、阪神・芝１６００メートル）がＧ３に格付けされたことを発表した。しらさぎステークスの前身はリステッド競走の「米子ステークス」。夏季競馬のマイル路線の拡充する一環として、日本グレード格付委員会にＧ３への昇格を申請していた。レースレーティングは３歳以上のＧ３格付基準値が１０５・００。同競走にお