ドジャースは21日（日本時間22日）、レンジャーズからフリーエージェント（FA）となっていた抑え右腕カービー・イエーツ投手と合意に達した。米複数メディアが伝えた。 ■抑え候補コペックが開幕1カ月欠場か ドジャースの大型補強が終わらない。佐々木朗希投手、タナー・スコット投手に続き、昨季レンジャーズで7勝2敗33セーブをマークしたイエ&#12540