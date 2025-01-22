■Snow Manラウールの唯一無二の世界観にメンバーも驚き！ 【画像】ソロ曲「induction」MVで披露した幻想的な美しさを纏うラウール（Snow Man）他 Snow Manのラウールが自身のInstagramを更新。幻想的な姿を披露し、“現実離れした美しさ”と話題になっている。 これは、本日1月22日にリリースされたSnow Man初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の初回盤B付属のBlu-ray/DVDに収録される