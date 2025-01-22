乃木坂46の金川紗耶が自身のInstagramを更新し、自撮りショットを投稿した。 【写真】購入したデジカメで黒縁メガネ＆透け感のあるトップス姿で自撮りする金川紗耶（乃木坂46） ■届いたばかりのデジカメでの自撮りショットを投稿した金川紗耶 「デジカメ」「買っちゃった」「軽くてコンパクトでめっちゃいい」「どう」というハッシュタグを付けて、黒縁メガネをかけて透け感のある黒いトップス姿の自撮りショットを公開。 ち