日本被団協のノーベル平和賞受賞を記念した企画展が、22日から長崎市で始まりました。 ノーベル平和賞の授賞式で贈られた賞状や、メダルの公式レプリカも並んでいます。 長崎原爆資料館で始まった企画展には、日本被団協の歩みを紹介するパネルなど 32点が展示されています。 オープニングセレモニーには、授賞式に参列した日本被団協の代表理事 横山照子さんら20人あまりが出席しました。