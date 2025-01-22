長崎市青山町の道路上にバリケードを設置し、付近の住民から通行料を脅し取ろうとしたとして、暴力団幹部の男らが逮捕・送検されました。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕・送検されたのは、佐賀市の暴力団幹部 渡邊誠 容疑者(55)、福岡県小郡市の不動産業 田中啓仁 容疑者(53)ら4人です。 警察などによりますと渡邊容疑者らは、2019年10月から11月の間、長崎市青山町の私道上にバリケードを設置。 付近の住民数十