務安（ムアン）国際空港ターミナル１階から国際線搭乗口に向かう階段の手すりは黒いポストカードで埋まっていた。カードにはチェジュ航空機事故犠牲者への思いが記されている。「お母さんお姉さん守れなくてごめんね。世界で一番きれいなのに言えなかったね。夢にででも出てきて、待っているからね…」子どもが書いたようなつたない字が読む人の胸を詰まらせる。１７日に訪れた務安空港は巨大な追悼空間だった。ターミナル内部には