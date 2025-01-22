２２年１２月に通販会社「ロコンド」の社員となったタレントの片瀬那奈（４３）が２１日放送のＡＢＥＭＡオリジナル番組「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ３」に出演した。スタジオにゲスト出演した片瀬。「あの疑惑騒動の心境」のテロップとともに、お笑いコンビ「さらば青春の光」森田哲矢から「これは本当に聞いていいんですか？あったじゃないですか？周りの方がそういう、逮捕的な…」と交流のあったタレントが薬物で摘発