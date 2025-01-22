映画監督の中島哲也氏（65）が21日、メディアプラットフォーム「note」を開設。過去に中島氏の監督作に出演した元女優との撮影時のトラブルを報じられたことについて、謝罪した。王林、海外のビーチで大胆なビキニ姿を披露「めちゃくちゃセクシー」「なんちゅう写真」中島氏を巡っては、2022年に「週刊文春」で、映画「渇き。」（14年公開）に出演した女優（A子さん）が、ヌードシーンのカットを願い出たが、かなわなかったと訴え