アメリカの野球殿堂入りが発表され、イチローさんが選出されました。さらに背番号の永久欠番が決まりました。日本人選手として初のアメリカ野球の殿堂入りを決めたイチローさん。満票に1票届きませんでしたが、野手として最多タイとなりました。マリナーズから背番号51が永久欠番となることが発表されています。19年間メジャーリーグでプレーし、2004年に262安打でシーズン最多安打のメジャー記録を更新するなど、多くの