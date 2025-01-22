21日、大阪市の通天閣近くのゲームセンターで起きた火事で、店内にあったバイクが火元の可能性があることがわかりました。火事から一夜明け、警察や消防が現場検証を行っています。今も焦げたようなにおいが充満しています。21日午後5時ごろ、大阪市浪速区の通天閣近くにあるゲームセンターで起きた火事では、火はおよそ7時間後に消し止められましたが、5階建てのビルなど2棟、およそ500平方メートルが焼け、30代の男性従業員が軽