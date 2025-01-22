MLB・マリナーズなどで活躍したイチロー氏が日本時間22日、アジア人初となるアメリカ野球殿堂入りを果たしました。前評判では殿堂入りが確実視され、期待されるのは野手初の満票での選出。結果、393票を集め得票率は99.7％で満票まで惜しくも1票及びませんでした。SNSなどではこの結果を残念がるファンの声が多く上がりましたが、イチロー氏は「1票足りないというのは良かったと思う」と話しました。イチロー氏は「足りないものを