お笑いコンビ「鬼越トマホーク」金ちゃん（39）が21日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。両親から“苦情”を入れられる場面があった。今回は「芸人の親が選んだ好きな芸人GP」と題し、芸人としての将来性や人間性、自分の子供だったら…という観点でさまざまな芸人の親にアンケートした。前週の放送では金ちゃんは「ウチの親父、演歌歌手やってるんで。母親ともデュエット歌ってるんですよ」と告白