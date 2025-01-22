インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、人気の「ポテトチップス」ランキングの結果を紹介しています。今回のランキングは2025年1月20日時点で6184票をもとに作成されたものです。2位は「王道中の王道」がランクイン3位は「カルビー 堅あげポテト うすしお味」でした。回答者からは「かめばかむほど、じゃがいもの風味・味を楽しめる！」「硬くて塩味が効いていて食