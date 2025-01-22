接客の態度は、そのお店のイメージを左右するほどの影響力があります。筆者の友人・T子の勤務するスーパーには、接客態度の悪いOというパートさんがいました。ある日、本当に困っているお客さんに対してOがとった態度に、T子は驚いたそうです。 レジでパート 私は近所のスーパーでパートをしています。担当はレジでの接客。かなり繁盛しているスーパーで、勤務時